В Омске за 2022 год светофоры ремонтировали около 5 тысяч раз

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске за 2022 год светофоры ремонтировали более 4,8 тысяч раз. Об этом сообщили в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест со ссылкой на данные УДХБ по работе «Транссигнала».

По словам градоначальника, на ремонт и восстановление дорожных знаков за минувший год поступило около 1,1 тысяч заявок. От несанкционированных объявлений были очищены свыше 13,5 тысяч стоек светофоров и знаков.

За 2022 год в Омске были установлены 18 новых светофоров и 1 299 дорожных знаков. На дороги города было нанесено 45 тысяч квадратных метров разметки.

- В 2023 году перед «Транссигналом» стоят не менее серьёзные задачи, уверен, коллектив с ними справится, - отметил Сергей Шелест.

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