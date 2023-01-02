Новогодняя ночь прошла в Омске без происшествий

В случае ЧП омичей просят сообщать по телефону 112.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Без происшествий в Омске прошла новогодняя ночь. Об этом сообщили в областном правительстве.
Патрулирование городских улиц продолжается по сей день. За правопорядком следят сотрудники полиции.
- Новогодняя ночь в Омской области прошла без каких-либо серьезных происшествий, на массовых мероприятиях инцидентов не допущено, — рассказали пресс-службе министерства региональной безопасности.
В случае возникновения ЧП омичей просят позвонить по номеру «112».
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