Новогодняя ночь прошла в Омске без происшествий

В случае ЧП омичей просят сообщать по телефону 112. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без происшествий в Омске прошла новогодняя ночь. Об этом сообщили в областном правительстве.

Патрулирование городских улиц продолжается по сей день. За правопорядком следят сотрудники полиции.

- Новогодняя ночь в Омской области прошла без каких-либо серьезных происшествий, на массовых мероприятиях инцидентов не допущено, — рассказали пресс-службе министерства региональной безопасности.

В случае возникновения ЧП омичей просят позвонить по номеру «112».

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