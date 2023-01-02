Шесть тысяч омичей пришли на губернаторские ёлки

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернаторские ёлки посетили более шести тысяч омичей. Об этом сообщает правительство Омской области.

Всего в Концертный зал Омска и Северный драматический театр в Таре пришли 6,4 тысячи детей. Это были отличники учебы и спорта, юные омичи из малоимущих семей, а также дети участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

Новогодние представления с Дедом Морозом стартовали 23 декабря и завершились 28 декабря в Таре.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru