Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 5:21

Полиция разыскивает угонщика автобуса, который врезался в жилой дом в Омске

Транспорт влетел в трехэтажку
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске продолжаются поиски неизвестного, который угнал рейсовый автобус и врезался на нем в дом. Полиция просит очевидцев сообщить подробности.

Всё произошло 31 декабря. Пока водитель общественного транспорта зашел в киоск на конечной остановке на 3-ей Железнодорожной, его транспорт уехал. Позже автобус был обнаружен на улице Запорожской, 7 возле жилого здания.

- Если вы что-либо знаете об этом происшествии или о местонахождение угонщика, позвоните по следующим номерам: 79-35-04, 79-38-02 либо 102, - просят в региональном УМВД.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru