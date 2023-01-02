Медики обратились за 2022 год к омским росгвардейцам более 300 раз

Под патронажем Росгвардии находится более 100 автомобилей скорой помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 300 раз к омским росгвардейцам в 2022 году обратились медики. Об этом сообщили в региональном управлении.

На тревожные сигналы была незамедлительная реакция. Благодаря работе сотрудников Росгвардии было пресечено более 60 правонарушений.

Отметим, что в Омской области более 100 автомобилей скорой помощи оборудованы тревожной сигнализацией, 537 объектов здравоохранения находятся под охраной Росгвардии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru