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НовостиОбщество2 января 2023 5:10

Медики обратились за 2022 год к омским росгвардейцам более 300 раз

100 автомобилей оборудованы тревожными кнопками
Виктория КОВЕРНЕВА
Под патронажем Росгвардии находится более 100 автомобилей скорой помощи.

Под патронажем Росгвардии находится более 100 автомобилей скорой помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 300 раз к омским росгвардейцам в 2022 году обратились медики. Об этом сообщили в региональном управлении.

На тревожные сигналы была незамедлительная реакция. Благодаря работе сотрудников Росгвардии было пресечено более 60 правонарушений.

Отметим, что в Омской области более 100 автомобилей скорой помощи оборудованы тревожной сигнализацией, 537 объектов здравоохранения находятся под охраной Росгвардии.

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