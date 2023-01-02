Фильм «Последний богатырь» стал лидером кинопроката 2022 года в Омске

Сейчас в Омске с прокатом фильмов в кинотеатрах не очень хорошо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Омске лидером кинопроката стал фильм «Последний богатырь». Рейтинг 2022 года опубликован на сайте Единой федеральной системы сведений о показах фильмов.

Лента «Последний богатырь: Посланник тьмы» собрала рекордные для Омска 16,5 млн рублей. На втором месте боевик «Анчартед: На картах не значится». Его кассовые сборы составили 11,2 млн рублей. Замыкает тройку лидеров со сбором в 9 млн рублей историческая драма «Сердце Пармы».

Отметим, что в пятерку популярных фильмов у омичей также вошли «Человек-паук: Нет пути домой» и «Зверопой-2».

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