Владимир Путин наградил медалью зампрокурора Кировского округа Омска

Указ подписан перед новым годом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зампрокурора Кировского округа Омска наградил медалью президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан накануне нового года.
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени была присвоена Елене Колеватовой.
Омичка вошла в список прокурорских работников страны, которые были удостоены высокой отметки главы государства.
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