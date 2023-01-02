Владимир Путин наградил медалью зампрокурора Кировского округа Омска

Указ подписан перед новым годом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампрокурора Кировского округа Омска наградил медалью президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан накануне нового года.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени была присвоена Елене Колеватовой.

Омичка вошла в список прокурорских работников страны, которые были удостоены высокой отметки главы государства.

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