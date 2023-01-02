Скользкая дорожка: Как уберечься от травм в новогодние каникулы

Фото: Минздрав Омской области

Впереди зимние каникулы, а значит самое время для традиционных зимних забав, катаний с горок и встреч с друзьями. Как уберечься от травм и не попасть на больничную койку с гипсом рассказывает Андрей Викторович Лифанов, заведующий травматологическим отделением №1 Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ).

Прокатиться с горки или встать на коньки любят все от мала до велика. Какие правила безопасности нужно соблюдать?

Горки, коньки – это азарт, эмоции. Несмотря на это, всегда нужно соблюдать осторожность, быть внимательным и думать не только о своей безопасности, но и о безопасности других людей. Прежде всего нужно иметь трезвую голову и тогда большинство неприятностей можно будет избежать.

С какими травмами чаще всего обращаются омичи зимой? И кто в группе риска? Кому стоит зимой особенно поберечься?

Зимой скользко и именно в это время становится больше повреждений связочного аппарата и ушибов. Традиционно риск получить травму выше у пожилых людей. Дело в том, что с возрастом кости становятся более хрупкими и риск получения переломов значительно повышается. Кроме того из-за сопутствующих соматических заболеваний часто у людей в возрасте есть нарушения координации, слабое зрение, слабый мышечный тонус. Поэтому зимой, когда скользко, у них повышается риск упасть и получить ушиб или перелом.

Как правильно падать, если поскользнулись?

Нужно постараться сгруппироваться, в этом случае риск получения серьёзной травмы минимален. Также при падении следует постараться защитить голову. Потому что травмы головы могут иметь серьёзные последствия.

Если человек все-таки получил травму, как правильно оказать ему медицинскую помощь?

Дело в том, что грамотную медицинскую помощь может оказать только человек, который владеет такими навыками, то есть человек с медицинским образованием. Если у вас нет специального образования, то здесь важно не проходить мимо. Если человек лежит и не может сам подняться, нужно вызвать скорую помощь и дождаться прока она приедет. Пока ждёте скорую лучше укрыть человека, чтобы он не замёрз. А если это проезжая часть, то нужно оградить его от автомобилей.

Куда обращаться, если при получении травмы?

Если это банальный ушиб, то, как правило, за медицинской помощью можно не обращаться. Но если вы упали, появилась боль и она не проходит, а наоборот, нарастает в течение нескольких часов, либо появляются дополнительные симптомы – онемение конечности, нарушена функция конечности (не можете поднять руку, пошевелить пальцами, наступить на ногу) – это значит нужно обратиться к врачу. В зависимости от своего состояния и обстоятельств травмы нужно вызвать скорую помощь, либо обратиться в травмпункт по месту жительства.

Важно помнить, что отягощающим фактором травматизма является состояние алкогольного опьянения. Зимой алкогольное опьянение может стать непосредственной причиной не только травм, но и переохлаждения, отморожения кистей и стоп, но и замерзания даже при относительно небольших морозах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru