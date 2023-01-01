Мэрия Омска ищет замдиректора департамента имущества на зарплату 54 тысячи рублей

Зарплата варьируется от 44 до 54 тысяч рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На зарплату 54 тысячи рублей мэрия Омска ищет замдиректора департамента имущества. Об этом сообщает сайт Госслужбы.
В обязанности специалиста будут входить вопросы аренды и приватизации недвижимого имущества.
Документы от соискателей принимаются до конца января. Сотрудник будет находиться в прямом подчинении у директора структуры Дмитрия Махини, у которого сейчас три зама.
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