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НовостиОбщество1 января 2023 6:22

Мэрия Омска ищет замдиректора департамента имущества на зарплату 54 тысячи рублей

Заявки от соискателей принимаются до конца января
Виктория КОВЕРНЕВА
Зарплата варьируется от 44 до 54 тысяч рублей.

Зарплата варьируется от 44 до 54 тысяч рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На зарплату 54 тысячи рублей мэрия Омска ищет замдиректора департамента имущества. Об этом сообщает сайт Госслужбы.

В обязанности специалиста будут входить вопросы аренды и приватизации недвижимого имущества.

Документы от соискателей принимаются до конца января. Сотрудник будет находиться в прямом подчинении у директора структуры Дмитрия Махини, у которого сейчас три зама.

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