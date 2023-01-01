Полиция получила 841 сообщение от омичей о возможных преступлениях 31 декабря

В полиции подвели итоги последнего дня 2022 года.
Фото: Дарья ИВАНОВА
31 декабря в омскую полицию поступило 841 сообщение и заявление от жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД.
В последний день ушедшего года заведено восемь уголовных дел, задержаны 11 человек. Составлено 549 протоколов об административных правонарушениях.
По данным Госавтоинспекции, на дорогах зафиксировано 48 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 5 получили травмы. Сотрудники ДПС поймали 21 пьяного водителя.
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