Плата за капремонт подорожает в Омской области с 1 января

Следующее повышение тарифов ожидается только в 2024 году. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С 1 января 2023 года в Омской области подорожает плата за капитальный ремонт многоквартирных домов и строка в квитанции о содержании жилья.

Теперь минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 41 копейку и составит 11 рублей 84 копейки за квадрат.

Еще одно повышение коснется платы за содержание жилья. Здесь максимум составит 6,93%, если жильцы не утвердят тариф в своем доме.

Напомним, что в 2022 году коммунальные услуги дорожали дважды, а газ - трижды.

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