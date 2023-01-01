11 нетрезвых водителей попались на жезл сотрудников омской Госавтоинспекции

Сплошные проверки водителей продолжатся на праздничных днях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На жезл сотрудников омской Госавтоинспекции 31 декабря попались 11 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в региональном управлении.
- Приближаются праздники, и, возможно, кто-то уже сел за руль в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге и помнить, что алкоголь и транспорт несовместимы, — пояснили инспекторы.
Профилактическое мероприятие «Трезвость» со сплошной проверкой водителей продолжатся все новогодние выходные.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru