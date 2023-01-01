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НовостиОбщество1 января 2023 4:40

11 нетрезвых водителей попались на жезл сотрудников омской Госавтоинспекции

Рейды на выявление пьяных автомобилистов продолжатся все праздники
Виктория КОВЕРНЕВА
Сплошные проверки водителей продолжатся на праздничных днях.

Сплошные проверки водителей продолжатся на праздничных днях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На жезл сотрудников омской Госавтоинспекции 31 декабря попались 11 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в региональном управлении.

- Приближаются праздники, и, возможно, кто-то уже сел за руль в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге и помнить, что алкоголь и транспорт несовместимы, — пояснили инспекторы.

Профилактическое мероприятие «Трезвость» со сплошной проверкой водителей продолжатся все новогодние выходные.

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