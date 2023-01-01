Полиция опровергла информацию о взрывах в Омске

Силовики отрицают информацию о подобном ЧП. Фото: Мария ЛЕНЦ

Информацию о взрывах в Омске опровергла полиция. Заявление сделали в пресс-службе ведомства.

- В связи с распространением в телеграм-каналах информации о взрыве в Омске, поясняем, что похожих сообщений в дежурные части УМВД России по Омской области не поступало, – прокомментировали в управлении.

К слову, подобных сообщений не поступало даже в региональное МЧС. Ведомство в течение суток не вводило режим «чрезвычайной ситуации».

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