Полиция опровергла информацию о взрывах в Омске

Силовики отрицают информацию о подобном ЧП.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Информацию о взрывах в Омске опровергла полиция. Заявление сделали в пресс-службе ведомства.
- В связи с распространением в телеграм-каналах информации о взрыве в Омске, поясняем, что похожих сообщений в дежурные части УМВД России по Омской области не поступало, – прокомментировали в управлении.
К слову, подобных сообщений не поступало даже в региональное МЧС. Ведомство в течение суток не вводило режим «чрезвычайной ситуации».
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