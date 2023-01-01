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НовостиОбщество1 января 2023 4:24

Три магнитных бури накроют Омскую область в январе

Первая геомагнитная активность наступит уже 3 января
Виктория КОВЕРНЕВА
Магнитная буря может сказаться на самочувствии метеозависимых омичей.

Магнитная буря может сказаться на самочувствии метеозависимых омичей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В январе Омскую область накроют три магнитных бури. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Солнечная активность, которая затронет физическое состояние омичей, прогнозируется на 3 января. Следующие две нужно ожидать 20 и 23 января.

Напомним, подобные явления вызваны ударной волной солнечного ветра. Метеозависимые люди страдают от головных болей, бессонницы и других недомоганий.

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