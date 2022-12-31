Дом с двухуровневыми квартирами введен в эксплуатацию на месте частного сектора в Омске

Дом расположен недалеко от перекрестка улиц 7-я Северная - Герцена. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На месте частного сектора по улице 5-ой Северной в Омске введен в эксплуатацию дом с двухуровневыми квартирами. Соответствующее разрешение выдано горадминистрацией.

13-этажный здание рассчитано на 125 квартир. Площадь составляет почти 7 тысяч квадратов. Купить там можно однушки на 41 квадрат, имеются в наличии двушки, а также несколько двухуровневых квартир почти на 96 квадратов.

Ценник начинается от 4,5 млн рублей. Дом кирпичный, помещения с черновой отделкой, оборудована парковка на 75 автомобилей, а также детская и спортивная площадки.

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