Омский минстрой нашел подрядчика для завершения школы в Исилькуле

Фото: минстрой Омской области

Для завершения строительства школы в Исилькуле омский минстрой наконец-то нашел подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На госконтракт в рамках напроекта «Образование» заявился и выиграл некий Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис».

Согласно договору, ровно через год - к декабрю 2023 года, компания должна завершить возведение школы на 550 учеников. Здание должно быть приспособлено для обучения маломобильных детей.

Напомним, образовательное учреждение в 2020 году начал возводить СК «Лидер», который сегодня включен УФАС в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала ряд проектов на территории Омской области.

О новом подрядчике известно, что как юрлицо он был зарегистрирован в 2020 году в Омске. Возглавляет компанию Девяткина Виктория Игоревна.

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