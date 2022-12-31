Омский минстрой нашел подрядчика для завершения школы в Исилькуле

Фото: минстрой Омской области
Для завершения строительства школы в Исилькуле омский минстрой наконец-то нашел подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На госконтракт в рамках напроекта «Образование» заявился и выиграл некий Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис».
Согласно договору, ровно через год - к декабрю 2023 года, компания должна завершить возведение школы на 550 учеников. Здание должно быть приспособлено для обучения маломобильных детей.
Напомним, образовательное учреждение в 2020 году начал возводить СК «Лидер», который сегодня включен УФАС в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала ряд проектов на территории Омской области.
О новом подрядчике известно, что как юрлицо он был зарегистрирован в 2020 году в Омске. Возглавляет компанию Девяткина Виктория Игоревна.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru