Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» по буллитам 3:2

Фото: телеграм-канал омского «Авангарда»

По буллитам 3:2 обыграли уфимский «Салават Юлаев» хоккеисты омского «Авангарда». Последний матч года завершился 30 декабря.

Встреча прошла на домашней арене. Первыми начали претендовать на лидерство уфимцы. Но во второй двадцатиминутке омичи сравняли счет. Основное время матча закончилось с цифрами на табло: 2:2.

В серии буллитов гости не смогли забросить ни одной шайбы, а вот «ястребы» закинули в ворота соперников целых две.

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