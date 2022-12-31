Госавтоинспекция организовала сплошные проверки омских водителей на трезвость

Фото: Госавтоинспекция
Проверки омских водителей на трезвость организовала Госавтоинспекция. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ДПС останавливали водителей в рамка рейда для проверки документов, а также оценки состояния. В преддверии Нового года была вероятность «нарваться» на выпившего автовладельца.
- ГИБДД напоминает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей, - напомнили в ГИБДД по Омской области.
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