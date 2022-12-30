Красота с доставкой на дом: в канун 31 декабря жительницы Омска начали активно вызывать парикмахеров и визажистов на дом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Последняя неделя перед Новым годом всегда выдается крайне загруженной — надо успеть закончить все приготовления к празднику, докупить подарки, закрыть рабочие вопросы и при этом не забыть о себе любимых. В этом году многие жительницы Омска предпочли не тратить время на поездки в салон, а вместо этого вызвать визажистов и парикмахеров на дом. По данным Авито Услуг, только в декабре в динамике год к году спрос на такие бьюти-услуги в Омске вырос на 29%. Эксперты ожидают, что спрос услуги визажистов-стилистов продолжится вплоть до вечера 31-го декабря.

Объявлений от мастеров за это же время стало больше на 37%. Средняя стоимость услуг в городе составила 600 рублей. Так как мастерам не приходится платить за аренду помещения — цена за оказанные услуги ниже, чем в салонах красоты, но качество от этого никак не страдает.

Среди популярных обращений — подготовка к корпоративу: россиянки в этом декабре обращались за услугами визажистов и стилистов по волосам с выездом на дом, чтобы сэкономить время и силы на дорогу. Также мастеров в декабре активно вызывают на новогодние фотосессии, девичники и для подготовки праздничного образа на другие предновогодние торжества.

Спрос на услуги визажистов в декабре в Омске подскочил сразу на 41% по сравнению с прошлым годом. Предложений от специалистов стало больше на 8%. Средняя цена услуги - 700 рублей. За эту цену в мастера сделают нюдовый или естественный макияж. Вечерний макияж в среднем обойдется от 1 300 рублей.

Парикмахеры и стилисты по волосам в этом году выезжали на дом на 51% больше, чем в 2021-ом. Средняя цена услуги в Омске составила 700 рублей за укладку. Сложные стрижки и окрашивания стоят дороже.

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