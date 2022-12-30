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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:49

В Омске содержание оксида углерода в воздухе превысило норму в 2 раза

Повышенное содержание токсичного вещества было зафиксировано в одном из округов Омска
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в минувший четверг, 29 декабря, в Советском округе было зафиксировано двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) опасного вещества в воздухе. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

По данным синоптиков, 29 декабря 2022 года в Советском округе содержание оксида углерода в воздухе составило 2,0 ПДК.

Отметим, оксид углерода - токсичное вещество, которое нарушает способность крови доставлять кислород к тканям, вызывает спазм сосудов.

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