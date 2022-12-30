Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 11:05

В Омске в канун Нового года ожидается режим НМУ первой степени опасности

Он будет действовать до 11:00 31 декабря
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Понюхать успеют все!

Понюхать успеют все!

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске вновь объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Как рассказали синоптики, с 19:00 30 декабря до 11:00 31 декабря на территории Омска и области будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей.

Напомним, сегодня, 30 декабря, до 11:00 в Омске также действовал режим НМУ, как и 28 и 29 декабря.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru