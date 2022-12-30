В Омске в канун Нового года ожидается режим НМУ первой степени опасности

Понюхать успеют все!
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске вновь объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Как рассказали синоптики, с 19:00 30 декабря до 11:00 31 декабря на территории Омска и области будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей.
Напомним, сегодня, 30 декабря, до 11:00 в Омске также действовал режим НМУ, как и 28 и 29 декабря.
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