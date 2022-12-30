В Омске сегодня ушел из жизни основатель волейбольного клуба «Омичка»

Фото: ВК «Омичка» во «ВКонтакте»

В Омске сегодня на 85-м году жизни скончался основатель волейбольного клуба «Омичка» («Спартак») Владимир Шумаков.

В 1961 году закончил Омский институт физической культуры по специальности «Тренер по волейболу». Изначально тренировал детские команды. В 1965 году Шумаков возглавил областную волейбольную команду «Спартак», созданную на базе трех клубов. С 2005 по 2011 являлся президентом ВК «Спартак», позже переименованной в «Омичку».

Информация о месте, времени и дате проведения церемонии прощания пока не сообщается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru