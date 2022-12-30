Омская прокуратура выяснила, почему в Усть-Ишимском районе нет муниципального рынка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Омской области по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова провела проверку и выяснила, почему в Усть-Ишиме нет муниципального рынка. Ранее с этим вопрос к главе надзорного ведомства обратился индивидуальный предприниматель из данного села.

Как установили прокуроры, местная администрация в 2019 году передала земельный участок, котором мог располагаться рынок, арендатору для занятия предпринимательской деятельность по розничной торговле. Но оказалось, что по целевому назначению тот его не использовал.

При проверки были выявлены и нарушения процедуры проведения торгов. Кроме того, выяснилось, что у бизнесмена, получившего участок, имелась задолженность по арендной плате.

- Прокуратура района внесла представление главе Усть-Ишимского муниципального района, поскольку меры по устранению указанных нарушений не принимались. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по арендной плате погашена, подписано соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с арендатором, который не планировал его использовать по целевому назначению, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас районная администрация ведет работу по определению нового арендатора земельного участка. Ход конкурсных процедур находится на контроле прокуратуры.

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