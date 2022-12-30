На «G-Drive Арене» в Омске начали заменять ограждения на ударопрочные стекла

Фото: телеграм-канал «G-Drive Арена»
Накануне на «G-Drive Арене» в Омске начали убирать металлические ограждения, мешавшие зрителям наслаждаться игрой. На их месте установят стекла.
Как рассказали в пресс-службе ХК «Авангард», прозрачные заградительные щиты, установленные вместо нелюбимых зрителями ограждений, выполнены из ударопрочного оргстекла. Они не только позволят не только увеличить обзор, но и обезопасить болельщиков. Завершить работы по замене заборов на стеклянные щиты планируют в следующем году.
Напомним, сегодня, 30 декабря, состоится заключительный матч «Авангарда». Омская команда сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
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