В новогоднюю ночь общественный транспорт в Омске будет работать допоздна

Фото: пресс-служба мэрии

В новогодние праздники в работу общественного транспорта в Омске внесут изменения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года весь общественный транспорт в Омске будет работать по расписаниям выходного дня. Кроме того, в связи со снижением пассажиропотока будет сокращен выпуск подвижного состава на городские маршруты.

Как отметили в мэрии, 31 декабря общественный транспорт будет курсировать до 23:30, а 1 января он начнет работу в 6:00. При этом в первый день 2023 года на маршруты выйдет гораздо меньше автобусов, троллейбусов и трамваем, чем в обычный выходной день. Это связано с традиционно крайне низким количеством пассажиров.

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