В Омске разыскивают 36-летнюю женщину, пропавшую с двумя маленькими детьми

Фото: ПСО «ДоброСпас-Омск»

В Омске разыскивают 33-летнюю женщину с маленькими двумя детьми, которая ушла из дома днем в четверг, 29 декабря, но так и не вернулась.

Пропавшая 36-летняя Кристина Чуркина с двумя детьми (7 месяцев и 5 лет) вышла из дома по улице Энергетиков около 15 часов 29 декабря и не вернулась. С тех пор ничего не известно о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, крашенные красные волосы. Была одета: куртка голубого цвета с капюшоном, черные спортивные штаны, черные сапоги. Ребенок 7 месяцев в коляске черного цвета с желтым козырьком был одет в голубой комбинезон. На ребенке 5 лет были черная куртка, серые штаны и летние кроссовки белого цвета.

Отмечается, что пропавшая омичка может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой женщине, просят обращаться по телефоном: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02(102).

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