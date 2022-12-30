Омский губернатор и мэр исполнили новогодние желания юных омичей

Глава омского региона Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест снова проявили единство: сегодня оба руководителя осуществили мечты юных омичей в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Открытки с желаниями ребят из Омской области Александр Бурков снял с ёлки, установленной в Кремле. Одно из них загадал 8-летний Арсен Кабулденов — мальчик попросил у Деда Мороза игрушку-трансформер. Губернатор навестил семью Кабулденовых и вручил парню заветный подарок. Также сюрпризом для него стал игровой набор с машинками Hot Wheels. Игрушечную трассу Арсен собирал вместе с главой региона, мамой Асемгуль и младшей сестрёнкой Камилой. Девочка тоже получила новогодний подарок от губернатора. Это смартфон. «Чтобы с папой созваниваться», — поделилась мама детей Асемгуль Кабулденова.

Она также рассказала Александру Буркову, что Арсен увлекается робототехникой и занимается плаванием, Камила ходит на танцы. Папа ребят в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

- Дети, чьи желания исполняются, растут с верой в добро и чудо. Они позитивно относятся к жизни. Они способны на бескорыстные поступки и проявление заботы и внимания к другим людям. В этом году за новогодним столом не будет папы — он встал в ряды защитников нашей страны. Хочется, чтобы в дом Кабулденовых пришёл праздник. Надеюсь, удалось порадовать ребят и их маму, — поделился Александр Бурков.

Накануне губернатор исполнил желание 4-летней Майи Бондарьковой из Называевска.

- Всё лето Майя твердила нам, что хочет большой велосипед, так как она уже почти взрослая. Вместе с ней мы и решили заказать Дедушке Морозу такой подарок. И именно наше письмо снял с ёлки Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков. Новенький велосипед вместе со сладким подарком Майюшке от Губернатора передали Дедушка Мороз и Снегурочка. Столько счастья у ребёнка, ведь она получила долгожданный подарок, — рассказала мама Майи Татьяна Бондарькова.

Мэр Омска принимал гостей у себя в рабочем кабинете. На встречу с Сергеем Шелестом в компании своих мам и младших братьев пришли юные омичи: Елизавета Светличная и Олег Лещук. В своем послании к новогодним волшебникам Лиза загадала получить в подарок велосипед, Олег мечтал о принтере, который необходим ему для учебы. Оба желания сбылись. Для полноты праздника детей поздравил и Дед Мороз, в мешке которого оказались сладкие подарки.

- Я не впервые принимаю участие в этой замечательной акции, - рассказал мэр Омска. — И испытываю чувство радости, что мы исполнили желания двух наших маленьких омичей. Подчеркну, что в ближайшие дни свои подарки получат и другие участники проекта «Елка желаний». Я думаю, это замечательная история под Новый год, она нужна, чтобы дети, действительно, верили в добро, во все хорошее и росли настоящими, достойными людьми.

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