Котельные Омской области подготовят к длинным новогодним каникулам

Фото: Олег ЗОЛОТО
Накануне глава минэнерго и ЖКХ Владимир Шнипко обсудил с главами сельских районов, представителями ресурсоснабжающих организаций и администрации Омска функционирование теплосетей и энергосетей в длинные новогодние праздники.
На заседании оперативного штаба были обсуждены важные вопросы, касающиеся усиление антитеррористической защищенности объектов ЖКХ и соцкультбыта Омской области. Участника провести проверку готовности дежурных служб и обследования объектов инженерной инфраструктуры и систем теплоснабжения.
Главам районам рекомендовано проверить материально-технические ресурсы, резервные источники энергоснабжения, а также обеспечить круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.
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