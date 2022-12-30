Котельные Омской области подготовят к длинным новогодним каникулам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне глава минэнерго и ЖКХ Владимир Шнипко обсудил с главами сельских районов, представителями ресурсоснабжающих организаций и администрации Омска функционирование теплосетей и энергосетей в длинные новогодние праздники.

На заседании оперативного штаба были обсуждены важные вопросы, касающиеся усиление антитеррористической защищенности объектов ЖКХ и соцкультбыта Омской области. Участника провести проверку готовности дежурных служб и обследования объектов инженерной инфраструктуры и систем теплоснабжения.

Главам районам рекомендовано проверить материально-технические ресурсы, резервные источники энергоснабжения, а также обеспечить круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.

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