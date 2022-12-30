В Омске сегодня открыли новый ледовый дворец с крытым катком

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске сегодня, 30 декабря, торжественно открыли новый ледовый дворец спорткомплекса «Сибирский Нефтяник».

На строительство и закупку оборудования для ледового дворца площадью более 3,5 тысяч квадратных метров было потрачено 400 миллионов рублей. Под крышей здания разместились каток 30х60 метров, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, оборудованные душевыми, пункт проката коньков и многое другое. Ледовая арена была построена в соответствии со всеми требованиями, что позволяет проводить на ней соревнования по хоккею, керлингу, фигурному катанию и шорт-треку.

На открытии побывал губернатор Омской области Александр Бурков и представители подрядной организации - компании «АРТ РемСтрой».

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- В нашем городе очень популярны все виды спорта и занятий на льду. Мы занимаемся хоккеем, шорт-треком, фигурным катанием. Заметьте, у нас более 45 тысяч человек ежегодно выходят на лёд, на массовые катания, посещают крытые и уличные катки. И, конечно, востребованность вот таких новогодних подарков, как новая ледовая арена, очень высока. Хотелось бы поблагодарить компанию «АРТ РемСтрой», которая в сложных условиях взяла на себя незавершённый другим предприятием объект, его перепроектирование и закончила строительство в установленные сроки. Благодаря поддержке Президента мы получили федеральные средства на этот каток. В общей сложности было затрачено на строительство и оборудование этой ледовой арены 400 миллионов рублей - сказал Александр Бурков.

Отметим, с 3 января в новом ледовом дворце для массовых катаний будет открыт каток. Он станет седьмым действующим крытым катком в Омске.

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