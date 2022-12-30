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НовостиЭкономика30 декабря 2022 4:48

В Омской области с 1 января 2023 года вырастет МРОТ

Минимальная зарплата бюджетников вырастет до 18,6 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Ранее федеральные власти установили МРОТ на 2023 год. Он составит 16 242 рубля.

Ранее федеральные власти установили МРОТ на 2023 год. Он составит 16 242 рубля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области с 1 января 2023 года вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,5%. Накануне региональный минтруд подписал соответствующее соглашение с работодателями.

Так, с 1 января 2023 года работники некоммерческих организаций и бюджетных организаций, а также занятые в общественных работа будут получать заработную плату в размере не менее 18 678 рублей (с учетом районного коэффициента).

Те, кто работает, в реальном секторе экономики будут получать не менее 18 975 рублей ( с учетом районного коэффицента)

Напомним, согласно данным Омскстата, средняя заработная плата в Омске составляет 31 тысячу рублей.

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