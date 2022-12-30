В Омской области с 1 января 2023 года вырастет МРОТ

Ранее федеральные власти установили МРОТ на 2023 год. Он составит 16 242 рубля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области с 1 января 2023 года вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,5%. Накануне региональный минтруд подписал соответствующее соглашение с работодателями.

Так, с 1 января 2023 года работники некоммерческих организаций и бюджетных организаций, а также занятые в общественных работа будут получать заработную плату в размере не менее 18 678 рублей (с учетом районного коэффициента).

Те, кто работает, в реальном секторе экономики будут получать не менее 18 975 рублей ( с учетом районного коэффицента)

Напомним, согласно данным Омскстата, средняя заработная плата в Омске составляет 31 тысячу рублей.

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