В Омске третий день подряд сохраняется режим НМУ первой степени опасности

Видимо, такой хороший подарок омичам на Новый год решила сделать природа
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Омске в очередной раз объявлен режим НМУ перовой степени опасности. Об этом сообщает об Обь-Иртышское УГМС.
По данным синоптиков, на территории Омска и области 30 декабря до 11:00 будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Напомним, в последний раз несколько дней подряд режим НМУ объявляли в начале декабря. Тогда в дни смога в Омск с рабочим визитом как раз приехал генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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