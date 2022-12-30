В Омске третий день подряд сохраняется режим НМУ первой степени опасности

Видимо, такой хороший подарок омичам на Новый год решила сделать природа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омске в очередной раз объявлен режим НМУ перовой степени опасности. Об этом сообщает об Обь-Иртышское УГМС.

По данным синоптиков, на территории Омска и области 30 декабря до 11:00 будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Напомним, в последний раз несколько дней подряд режим НМУ объявляли в начале декабря. Тогда в дни смога в Омск с рабочим визитом как раз приехал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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