В Омске ввели в эксплуатацию улицу Крупской после реконструкции

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне в Омске ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу по улице Крупской на Левобережье.

Соответствующее разрешение в минувшую среду, 28 декабря, выдал департамент архитектуры и градостроительства. Протяженность реконструированного участка дороги составила 1555 метров.

За несколько месяцев подрядчик расширил проезжую часть проезжую часть до четырех полос, что позволило увеличить пропускную способность дороги, построил велодорожку, тротуары, установил новые фонари, а также проделал множество других работ.

Напомним, участок улицы Крупской был реконструирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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