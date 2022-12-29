Оперштаб продлил режим повышенной готовности в Омской области до 28 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области оперштаб продлил режим повышенной готовности на два месяца. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Оперштаб принял решение сохранить все действующие в регионе ограничительные меры. Новых введено не было.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Омской области было зарегистрирован 291 случай Covid-19. Среди заболевших большинство составляют люди старше 18 лет. В регионе продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Ровно половину случаев приходится на детей до 14 лет. Болеют в основном не вакцинированные от гриппа.

По словам министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, в медучреждениях региона проводятся противоэпидемические мероприятия: разведены потоки пациентов, действует масочный режим, усилены колл-центры поликлиник.

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