ОНПЗ украсил улицы Омска перед Новым годом

Омский нефтеперерабатывающий завод по традиции украшает перед Новым годом город по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Помимо улицы Щербанева новогодние гирлянды зажглись и на объектах скейт-парка, подаренного городу ОНПЗ.

Волшебная обстановка создана и для посетителей Советского парка. В центральной зоне парка «Советский» установлены ледовый комплекс в виде сказочного замка и горка для малышей, выполненные в единой стилистике. Учтены требования безопасности: ширина ската горки ледового замка — 2,5 метра, все перила и борта имеют достаточную высоту. Там же стоят скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года — кролика. Входная зона оформлена ажурными ледовыми конструкциями с текстом «С Новым годом. Омский НПЗ. 2023». Весь ледовый городок украшен светодиодной подсветкой. В сквере Молодоженов установлены горка для дошколят, ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На изготовление новогодних объектов израсходовано 400 кубометров льда.

Ежегодно Омский нефтеперерабатывающий завод принимает активное участие в новогоднем оформлении города. Предприятие повышает уровень комфорта городской среды и позволяют создавать на карте города дополнительные места для отдыха и досуга омичей.

«Омский НПЗ на протяжении многих лет вносит свою лепту в новогоднее украшение города. Благодаря предприятию сквер на берегу Оми получил праздничную иллюминацию, которая дарит новогоднее настроение омичам. Каждый вечер здесь с удовольствием гуляют горожане, чтобы зарядиться атмосферой праздника», — прокомментировал первый заммэра Омска Евгений Фомин.

Не забывают на Омском НПЗ и о социально незащищенных омичах. В этом году волонтеры купили подарки для ребят из трех детских домов, которые написали письма Дедушке Морозу. Желания 145 детей исполнили сотрудники Омского нефтеперерабатывающего предприятия. Кроме того, почти 2 000 сладких подарков было передано в социальные учреждения Омской области.

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