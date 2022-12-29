В ОмГПУ завершили создание второй части Технопарка универсальных педагогических компетенций

В 2022 году в Омском педагогическом создана вторая часть Технопарка универсальных педагогических компетенций. Модернизация ОмГПУ, как и других педвузов России, стала возможна благодаря проекту Министерства просвещения «Учитель будущего поколения России». В университете появились новые лаборатории и высокотехнологичные площадки для демонстрационных экзаменов.

«На занятиях студенты уже знакомятся с новыми лабораториями. Будущие педагоги осваивают современное оборудование, которое есть или скоро появится в школах региона. Важно научиться работать с разными приборами ещё в университете, суметь правильно спланировать будущую профессиональную деятельность с учетом особенностей инновационного оборудования, определить методические приёмы его внедрения в образовательный процесс и научно-проектные направления исследований, которые могут проводить школьники», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

В 2021 году будущие учителя физики уже изучали электронику с помощью специальных электротехнических стендов, а сейчас в лаборатории появились дополнительные установки, которые расширили возможности для студенческих научных исследований.

«Новые блоки позволяют изучать электрические магнитные поля, проводить опыты с магнитными свойствами вещества, изучать различные конфигурации магнитных полей и проводить исследования по температурной зависимости электрофизических свойств вещества», – подчеркнул завкафедрой физики и методики обучения физике ОмГПУ Андрей Репин.

В 2022 году у будущих педагогов появилась возможность изучать и астрономию на новом уровне. Новые телескопы преподаватели ОмГПУ уже используют на занятиях и со студентами, и со школьниками.

В лаборатории методики преподавания химии воспроизведён современный школьный класс по химии со специальным демонстрационным столом для преподавателя и двусторонним вытяжным шкафом для демонстрации лабораторных опытов. Здесь установлено новое оборудование, есть электронные информационные таблицы и стенды. Лаборатория аналитической химии укомплектована столами для титрования, вытяжными шкафами для работы с концентрированными кислотами и щелочами, специализированными лабораторными столами с водоструйными насосами, лабораторными весами и муфельными печами. Всё это помогает будущим педагогам в изучении аналитической химии и методов физико-химического анализа.

В университете произошла перезагрузка практических занятий и по безопасности жизнедеятельности. В лабораториях появились манекены нового поколения и VR-оборудование со специальными приложениями, в которых можно изучать правила пожарной безопасности и правила дорожного движения.

Кроме того, теперь будущие педагоги могут проводить мониторинговые исследования с помощью новых экологических лабораторий и анализировать воздух, воду и почву. Новое оборудование студенты и школьники уже используют в научных исследованиях для своих проектов.

Также в ОмГПУ впервые созданы площадки для демонстрационных экзаменов с комнатой экспертов и залом совещаний для экспертной комиссии. Здесь есть всё необходимое: интерактивные панели, современные микрофоны, мобильные столы, удобные стулья, интерактивная трибуна, панели бронирования, компьютеры для экспертов, конференц-камеры и конгресс-системы. Эти площадки будут использоваться для проведения не только промежуточной и итоговой аттестации студентов педагогических направлений подготовки, но и конкурсов профессионального мастерства педагогов, открытых уроков и тренировок будущих педагогов на занятиях по педагогике, психологии и методике преподавания школьных предметов.

Добавим, что в этом году в ОмГПУ закуплено более 220 новых компьютеров и создан мобильный компьютерный класс.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.