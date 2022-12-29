Омича наградили благодарственным письмом Президента РФ

Фото: Министерство спорта Омской области.

Накануне в Правительстве Омской области прошло заседание коллегии Министерства спорта. Участники мероприятия подвели итоги уходящего года, обсудили дальнейшее развитие спортивной жизни региона и провели торжественную церемонию вручения почетных наград.

Фото: пресс-служба «СТБ-Охрана».

Среди тех, кто получил знак отличия, был и сотрудник частного охранного предприятия Михаил Шивляков. В рамках заседания он оказался единственным омичом, кто был удостоен благодарственного письма Президента РФ. Глава государства выразил признательность Михаилу «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов». Заслуженную награду атлету вручил Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Фото: пресс-служба «СТБ-Охрана».

Помимо силовых видов спорта, Михаил по собственному желанию занимается социальной деятельностью и военно-патриотическим воспитанием. Богатырь проводит встречи с молодежью, посещая школы и военно-учебные заведения, приезжает в омские колонии, чтобы пообщаться с заключенными и помочь им встать на путь исправления. Он делится опытом и на своем примере показывает – можно добиться больших успехов, если любить то, что делаешь, и упорно работать над собой.