В Омске области с января 2023 года на 15% снизят цены на хлеб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хлеб для населения Омской области станет дешевле. Это стало возможно благодаря работе с крупными производителями и торговыми сетями, которую провели региональные минсельхоз и минэкономики.

Так, январе-феврале 2023 года ОАО «Хлебодар» снизит на 10% отпускные цены на 4 товарные позиции (в зависимости от торговой сети), а АО «Сибирский хлеб» - на 10-15% на 2 позиции.

Шесть торговых сетей заявили о готовности снизить цены на хлеб. Среди них «Пятерочка», «Магнит», «Лента». С ними уже заключены соответствующие договоренности.

Отметим, минимальная наценка (от 5% до 10%) применяется на отдельные виды хлеба. Информация о продукции, на которую снижены цены присутствует на полках магазинов.

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