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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:51

Омские муниципальные бани не будут работать 4 дня

16 городских банных комплексов уйдут на новогодние каникулы
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Михаил Рябинин

Фото: Михаил Рябинин

Омские муниципальные бани уйдут на длинные новогодние выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские бани не будут работать с 1 по 4 января 2023 года. В канун Нового года с 10 до 18 часов.

- Сегодня и завтра мы приглашаем омичей посетить наши бани, чтобы встретить наступающий год с чистым телом и душой», - отметил главный инженер МУП «Банное хозяйство» Иван Перфилов.

Напомним, в Омске функционируют 16 муниципальных бань. Полуторачасовая помывка в них обойдет в 260 рублей, для льготных категорий граждан - 130 рублей.

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