Омские муниципальные бани не будут работать 4 дня

Фото: Михаил Рябинин
Омские муниципальные бани уйдут на длинные новогодние выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Городские бани не будут работать с 1 по 4 января 2023 года. В канун Нового года с 10 до 18 часов.
- Сегодня и завтра мы приглашаем омичей посетить наши бани, чтобы встретить наступающий год с чистым телом и душой», - отметил главный инженер МУП «Банное хозяйство» Иван Перфилов.
Напомним, в Омске функционируют 16 муниципальных бань. Полуторачасовая помывка в них обойдет в 260 рублей, для льготных категорий граждан - 130 рублей.
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