Жители Омска смогут бесплатно покататься на 4 ледовых катках

Фото: соцсети

В Рождество 7 января омичи и гости города смогут совершенно бесплатно покататься на четырех ледовых катках.

В это день для всех желающих будут открыты катки стадионов «Красная Звезда», «Юность», «Энергия», а также еще один вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева.

- Главной ледовой площадкой «Рождественских катаний» станет «Красная звезда». Торжественное открытие праздника состоится в 16:00, гостей ожидают новогодние чудеса, розыгрыш призов, танцевальные номера, эстафеты и конкурсы. К услугам омичей – прокат и заточка коньков, гардероб, теплые раздевалки, горячие напитки и питание. Все это сделает отдых еще более приятным и комфортным, - рассказали в мэрии.

Отметим, что бесплатно выйти на лед катка «Красная звезда» можно будет с 14:00 до 17:00. Три других, что участвуют в акции, будут доступны всем желающим с 14:00 до 20:00. Важно: прокат и заточка коньков остается платной услугой.

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