«Росводоканал Омск» призывает омичей сообщать об открытых колодцах

Современный мегаполис невозможно представить без развитой системы коммуникаций. Неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры являются водопроводные и канализационные сети. Омский водоканал обслуживает 1867 километров сетей водоснабжения и 1331 километр сетей водоотведения, 13 988 водопроводных и 39 832 канализационных колодцев.

Хищение крышек колодцев – проблема общероссийская. Представители водоканалов от Южно-Сахалинска до Калининграда, теплоэнергетики и коммунальщики уже несколько лет бьют тревогу. Наибольшую опасность для горожан и автотранспорта представляют открытые колодцы. Специалисты омского водоканала регулярно осуществляют плановые обходы и осмотры сетей, проверяют наличие и целостность люков, осматривают горловин и стенки колодцев. Но контролировать ежедневно состояние почти 54 тысяч колодцев – невозможно физически.

«Кражи крышек колодцев наносят не только экономический ущерб предприятию. Под угрозой безопасность города, так как вероятность рисков, связанных с причинением вреда здоровью жителям или нанесением ущерба автомобилям, очень высока. Мы призываем омичей быть внимательными на улицах и дворах, а увидев открытый колодец, поврежденную или сдвинутую крышку – сообщать об этом в водоканал. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и принимает меры, чтобы закрыть или оградить колодец. Только вместе с омичами мы сможем сделать город комфортным», - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

В омском водоканале уточнили, что «предметом повышенного внимания» злоумышленников являются тяжелые чугунные люки. Полимерно-песчаные и бетонные не представляют для «охотников за металлом» никакого интереса. Специалисты предприятия также отмечают, что чаще всего пропадают крышки в районе Телевизионного района и городке Нефтяников.

О всех фактах краж крышек колодцев водоканал сообщает в УМВД по Омской области. В 2022 году в городские отделы полиции были направлены заявления о хищении 48 чугунных люков. При этом, наказание все чаще становится неотвратимым. Так, в январе 2022 года прокуратурой Октябрьского округа был вынесено обвинение в отношении 26-летнего омича. С июня по октябрь 2021 года он совершил 15 преступлений, причинив омскому водоканалу ущерб на общую сумму 91,8 тысяч рублей. Ради наживы похищенные крышки люков омич-вандал разбивал и сдавал в пункты металлолома. А в декабре прокурором Советского округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Омска, обвиняемого в совершении 6-ти преступлений, подпадающих под уголовную статью «Кража». В сентябре фигурант совершил хищения 16-ти крышек канализационных люков на территории Советского округа.

«Росводоканал Омск» призывают горожан сообщать об открытых колодцах. Сделать это можно круглосуточно по телефону 75-04-00, или через сервис «Сообщить об открытом люке» на главной странице сайта.