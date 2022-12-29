В январе 2023 года в Омской области сохранятся аномальные холода

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гидрометцентре России рассказали, каким будет январь 2023 года на территории страны.

По данным синоптиков, в Омской области в январе температура воздуха будет ниже климатической нормы на 0,5 градуса и составит -17,5 градусов. Очевидно, что аномальные морозы не покинут наш региона в первый месяц 2023 года. При этом осадков будет меньше, чем обычно - 18,9 мм при норме 21 мм.

Фото: meteoinfo.ru

Фото: meteoinfo.ru

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказывала, какая погода ждет омичей в новогоднюю ночь.

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