Суд арестовал московскую квартиру экс-директора АЖС, обманувшего дольщиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд удовлетворил требования прокуратуры Ленинского округа и арестовал московскую квартиру бывшего директора омского БУ «Агентство жилищного строительства», осужденного в 2017 году за превышение должностных полномочий.

Как установлено в суде, фигурант уголовного дела подписал акт приемки строительных работ в многоэтажном доме по улице Мишина в Ленинском округе, хотя фактически они не были выполнены. Многоэтажку за счет средства дольщиков возводила компания ООО «Спецэлектромонтаж». Ущерб от действий экс-директора составил более 18,6 миллиона рублей.

В дальнейшем БУ «Агентство жилищного строительства» через суд взыскало с ООО «Спецэлектромонтаж» данные средства, однако компания обанкротилась. В марте 2022 года производство по делу о банкротстве прекратили из-за отсутствия у организации средств для возмещения судебных расходов.

- С учетом изложенного прокурор округа обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в доход бюджетного учреждения с бывшего директора БУ «АЖС» суммы ущерба, причиненного преступлением, в размере более 18,6 млн. рублей. Также прокуратурой округа заявлено ходатайство о наложении запрета на совершение регистрационных действий в отношении жилого помещения ответчика, расположенного в Москве, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Московский суд удовлетворил требования прокурора округа и постановил арестовать квартиру бывшего директора АЖС.

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