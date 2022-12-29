МЧС предупредило жителей Омской области о сильном гололеде на дорогах

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГУ МЧС по Омской области предупреждает жителей региона о сильном гололеде на дорогах регионах.

Омичей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

- Гололед делает дороги особо опасными и может спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Омской области температура воздух днем составит -15...-20 градусов.

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