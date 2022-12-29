В Омске забили первую сваю школы на 1122 места в микрорайоне Прибрежный

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске сегодня, 29 декабря, была забита первая свая будущей школы на 1122 места в микрорайоне Прибрежный на Левобережье.

Общеобразовательное учреждение построят до 2024 года по концессионному соглашению между региональным правительством и компанией «Наша школа». Ее возведение обойдется инвестору в 1,9 миллиарда рублей. Со следующего года ему начнут компенсировать расходы за счет средства из федерального и областного бюджета. На эти цели будет выделено 1,5 миллиарда рублей по нацпроекту «Образование».

Сегодня стройплощадку, где появится новая школа, посетил губернатор Омской области Александр Бурков. На первой свае глава региона оставил автограф и пожелание будущим учащимся учреждения: «Вперёд к новым знаниям! Учитесь, мечтайте, побеждайте!».

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Это первый концессионный проект в сфере образования, когда школа строится за счёт привлечения средств инвестиций, средств частной строительной компании. Думаю, мы в начале большого пути. Это позволит пойти нам в строительстве опережающими темпами. Областной бюджет не может сразу выделить 1,5 млрд. рублей на объект, поэтому мы пошли по схеме концессионного соглашения с последующим расчётом до 2032 года за построенный объект. Это современный проект, где применяются новейшие строительные материалы, которые создадут тепло и уют в этом храме знаний, - отметил Александр Бурков.

Напомним, в Омске на средства частного инвестора будет также построена школа в микрорайоне «Серебряный берег».

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