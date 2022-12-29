В Омской области с 2023 года на 15% вырастет плата за посещение детсадов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с 1 января 2023 года в среднем на 15% вырастет плата за детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Как пояснили в ведомстве, увеличение платы за посещение детсадов связано с повышением стоимости продуктов питания.

В большинстве муниципалитетов региона плата за детские сады вырастет на 7,6-9,4% (на 5-8 8 рублей), так как там она ежегодно индексируется. Однако в Омске ее не индексировали с 2015 года. С тех пор накопленная инфляция составила около 50%.

- Понимая, что повышать на такую сумму плату недопустимо, но и не индексировать ее уже более невозможно, в самом большом муниципалитете приняли решение и ограничили ее рост с 1 января на уровне 24,3% (для групп 10,5 – 12 часов пребывания для детей в возрасте от 3 до 7 лет). Таким образом, стоимость одного дня пребывания ребенка до трех лет в группе сокращенного дня составит 115,67 (от трех до семи лет – 134,87) рублей, в группе полного дня для ребенка до трех лет – 146,52 (от трех до семи лет – 170,83) рублей, в группах круглосуточного пребывания соответственно 154,23 и 179,82 рублей, - рассказали в минобре.

Отметим, все льготы для определенных категорий граждан будут сохранены.

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