В Омске сегодня откроют один из крупнейших скалодромов за Уралом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске сегодня, 29 декабря, откроют один из самых больших скалодромов за Уралом. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.

Площадь скалодрома, расположенного на улице 3-й Железнодорожной, составляет 1 тысячу квадратных метров. На его строительство было выделено 80 миллионов рублей. Проект поддержал губернатор Омской области Александр Бурков и Фонд поддержки олимпийцев. Возведением объекта занималась московская компания «Скаладром.ру».

Отметим, новый скалодром позволит проводить масштабные спортивные мероприятия в Омске.

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