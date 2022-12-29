В Омске сегодня откроют один из крупнейших скалодромов за Уралом

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омске сегодня, 29 декабря, откроют один из самых больших скалодромов за Уралом. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.
Площадь скалодрома, расположенного на улице 3-й Железнодорожной, составляет 1 тысячу квадратных метров. На его строительство было выделено 80 миллионов рублей. Проект поддержал губернатор Омской области Александр Бурков и Фонд поддержки олимпийцев. Возведением объекта занималась московская компания «Скаладром.ру».
Отметим, новый скалодром позволит проводить масштабные спортивные мероприятия в Омске.
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