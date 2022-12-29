В Омске сегодня снова объявлен режим НМУ первой степени опасности

Самое время открыть окно и понюхать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске вновь объявили режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Как сообщили в ведомстве, на территории Омска и области до 11:00 29 декабря будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, последний раз режим НМУ был объявлен в минувшую среду, 28 декабря.

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