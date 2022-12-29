Катки в двух омских парках будут работать в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба мэрии Омска
В Омске в новогоднюю ночь будут работать катки в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском.
Омичи смогут покататься на коньках до 5 утра 1 января. Работать до 3-4 ночи (в зависимости от количества посетителей) также будут горки, аттракцион тюбинг-кросс и «Замок ужасов».
Напомним, каток «Советский» расположен в одноименном парке с аллее с аттракционами. Каток «Октябрьский» - в парке имени 30-летия ВЛКСМ на Комсомольской аллее, между колесом обозрения и комплексом «Горки парк».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru