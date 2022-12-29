Катки в двух омских парках будут работать в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске в новогоднюю ночь будут работать катки в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском.

Омичи смогут покататься на коньках до 5 утра 1 января. Работать до 3-4 ночи (в зависимости от количества посетителей) также будут горки, аттракцион тюбинг-кросс и «Замок ужасов».

Напомним, каток «Советский» расположен в одноименном парке с аллее с аттракционами. Каток «Октябрьский» - в парке имени 30-летия ВЛКСМ на Комсомольской аллее, между колесом обозрения и комплексом «Горки парк».

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