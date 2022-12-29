Омский «Авангард» разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в матче на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске на льду «G-Drive Арены» прошел очередной матч Чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Омский «Авангард» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» - счет 5:0.

Счет в матче на шестой минуте первого периода открыл Сергей Толчинский, забив шайбу в ворота уральцев.

Исход игры был предрешен во втором периоде. Во время него забили гол в ворота гостей Дамир Шарипзянов, Сергей Толчинский, Рид Буше, Владимир Ткачев. Екатеринбургской команде не удалось забросить ни одной шайбы за весь матч.

Таким образом, игра завершилась пятой победой для омского «Авангарда» со счетом - 5:0. Команда набрала 61 очко и поднялась на третье место в Восточной конференции КХЛ, обогнав ХК «Сибирь».

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