В Омской области в новогоднюю ночь похолодает до -33 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в новогоднюю ночь резко похолодает до -30 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В субботу, 31 декабря, в Омске в ночные часы температура воздуха составит -21...-26 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до -33 градусов. Днем будет до -17...-22 градусов, местами до -27 градусов. В течении суток местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточной со скорость 3-8 метров в секунду.

Местами по Омской области на дорогах возможны туманы и гололедица.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru